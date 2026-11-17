Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, warnt davor, dass die Ergebnisse der neuen Studie zur Diskriminierung psychisch Erkrankter am Arbeitsplatz zu einer weiteren Tabuisierung des Themas führen könnten.

„Nichts wäre schlimmer, als wenn die Studie jetzt so interpretiert wird, dass man noch weiter das Thema tabuisiert“, sagte Ataman den Sendern RTL und ntv. Stattdessen müssten Arbeitgeber psychische Erkrankungen offen ansprechen und Betroffenen Unterstützung anbieten. Oft reichten dafür schon flexible Arbeitszeiten, ein Ruheraum oder die Möglichkeit zum Homeoffice. „Wenn man darauf eingeht, dann geht es den Menschen gut“, sagte Ataman.

Die Studie der Antidiskriminierungsstelle zeige, dass 40 Prozent der Beschäftigten, die eine psychische Erkrankung am Arbeitsplatz thematisiert hätten oder bei denen diese bekannt geworden sei, Diskriminierung erlebt hätten. Besonders problematisch sei, dass Betroffene auch dann benachteiligt würden, wenn sie ihre Arbeit uneingeschränkt erledigten. Ataman schilderte den Fall einer Frau mit Angststörung, der nach einer Panikattacke am Arbeitsplatz die Lohnerhöhung gekürzt worden sei. Fünf Jahre lang sei sie auf derselben Gehaltsstufe geblieben. „Die Diskriminierung findet statt, obwohl die Leistungen erbracht werden“, sagte Ataman.

Betroffene könnten sich bei Diskriminierung an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. „Wir beraten dann rechtlich, ob man was dagegen tun kann“, sagte Ataman. Zudem forderte sie eine Präzisierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Zwar seien chronische psychische Erkrankungen bereits geschützt, „tatsächlich ist das Gesetz so geschrieben, dass man nicht sofort erkennt, wenn man psychisch erkrankt ist, dass es auch einen selber schützt“. Sie wünsche sich deshalb, dass im Gesetz neben Behinderungen ausdrücklich auch chronische Krankheiten genannt würden. Auch an die Politik appellierte Ataman: „Wenn wir das Thema ernst nehmen, wenn wir wollen, dass psychische Erkrankungen behandelt werden wie Rückenleiden oder ein Beinbruch, dann braucht es da auch die entsprechenden Gesetze und Regeln.“

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