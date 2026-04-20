Augsburg: Betrunkener E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz gestoppt

Am Sonntagmorgen, den 19. April 2026, stoppte die Polizei in der Pilgerhausstraße einen 29-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 1,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs war.

Kein Versicherungsschutz vorgelegt

Zusätzlich konnte der Mann, der die eritreische Staatsangehörigkeit besitzt, keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorweisen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.