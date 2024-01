Am vergangenen Freitag (19.01.2024) wurde in den frühen Morgenstunden eine Frau am Bahnhof in Petershausen durch einen 24-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Tatverdächtige konnte nur wenig später im näheren Umfeld festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 03:15 Uhr hielt sich die 42-Jährige auf dem Bahnsteig des Bahnhofs auf, als sie mit einem Mann ins Gespräch kam. Nur wenig später zog dieser ein Messer hervor und stach mehrmals auf die Frau ein. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Opfer wurde durch den Angriff im Bereich des Oberschenkels und an einer Hand verletzt. Eine Erstversorgung fand durch Mitarbeiter eines Winterdienstes statt. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den Tatverdächtigen ein. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II am Samstagnachmittag einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 24-jährige wohnsitzlose Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.