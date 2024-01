Am Montagvormittag ist ein älterer Herr nach dem Schwimmen im Riemer See zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Taucher der Feuerwache 5, die gerade beim Eistauchen waren, konnten dem Herrn das Leben retten.

Während einer Tauchübung beobachteten die Einsatzkräfte, dass ein 72-jähriger Mann nach dem Baden im Riemer See an Land bewusstlos zusammenbrach. Sofort eilten sie dem Herrn zu Hilfe und stellten fest, dass dieser keinen Puls mehr hatte. Sie begannen unverzüglich mit der Reanimation und setzten einen Notruf ab. Zum Einsatz kam hierbei auch der Defibrillator des Tauchereinsatzfahrzeuges. Nach kurzer Zeit hatte der ältere Herr wieder einen Puls und konnte selbstständig atmen. Die Einsatzkräfte unterstützten anschließend beim Transport zum bereits eingetroffenen Rettungswagen. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen wurde der Mann in eine Münchner Klinik transportiert.