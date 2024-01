Am Freitag wurde in Innichen (Südtirol) eine 16-jährige Deutsche tot aufgefunden. Das Mädchen war nach einem Spaziergang nicht zu ihren Eltern zurückgekehrt und wurde in der Nähe eines Wanderweges in einem Waldgebiet leblos entdeckt, wie ein Sprecher der Bergrettung mitteilte.

Die genaue Todesursache ist noch unklar Die Familie war in Südtirol im Urlaub.