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Benzin und Diesel etwas günstiger

Benzin und Diesel etwas günstiger
Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind zuletzt wieder etwas gesunken. Laut Angaben des ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit im Durchschnitt 2,041 Euro, was einem Rückgang von 4,3 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Diesel verbilligte sich um 2,9 Cent auf durchschnittlich 2,260 Euro je Liter.

Der Ölpreis fiel in den vergangenen Tagen deutlich. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zum gestrigen Handelsschluss rund 104 US-Dollar, etwa zehn US-Dollar weniger als in der Vorwoche. Der ADAC sieht in diesem Rückgang eine positive Entwicklung für Verbraucher und erwartet, dass sich dies auch an den Zapfsäulen bemerkbar machen sollte. Trotz des Preisrückgangs bleibt Diesel mit einem Abstand von knapp 22 Cent je Liter zu Super E10 auf einem hohen Preisniveau.

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