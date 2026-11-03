Champions League: Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid

Der FC Bayern München hat sich am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 2:0 bei Atletico Madrid durchgesetzt.

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, taten sich gegen die kompakte Defensive der Spanier zunächst aber schwer. Trotz einiger guter Möglichkeiten auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bayern den Druck und wurde in der 54. Minute belohnt: Lennart Karl nutzte einen Fehler in der Atletico-Abwehr und brachte die Gäste in Führung. Zwanzig Minuten später legte Konrad Laimer nach Vorarbeit von Harry Kane zum 2:0 nach (74. Minute).

Atletico fand kaum noch Mittel gegen die souverän verteidigenden Münchner. Bayern ließ wenig zu und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg.