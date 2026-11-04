Würzburg: 29-Jähriger nach Widerstand in Haft

Ein 29-Jähriger ist nach einem Vorfall in der Dienststelle der Bundespolizei in Würzburg in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof war zuvor ein offener Haftbefehl gegen ihn festgestellt worden.

Bundespolizisten kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Dienstagnachmittag, 3. November, gegen 16.30 Uhr im Würzburger Hauptbahnhof. Der Datenabgleich ergab, dass das Amtsgericht Würzburg ihn wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Für die weiteren Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Dienststelle.

In den Gewahrsamsräumen soll der Verurteilte die Beamten mit Tritten angegriffen und angespuckt haben. Daraufhin legten die Bundespolizisten ihm Handfesseln an und wendeten unmittelbaren Zwang an. Der Mann erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht. Nach der Behandlung in einem Krankenhaus wurde er in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert, wo er zunächst seine Haftstrafe antritt.

Gegen den Mann wird zudem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

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