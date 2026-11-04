Kind gesteht: Nadel selbst in Halloween-Süßigkeit gesteckt

Eine Mutter meldete der Polizei einen Schokoriegel mit einer Nadel. Später gestand ihr Kind, die Süßigkeit selbst manipuliert zu haben.

Die Mutter hatte die an Halloween gesammelten Süßigkeiten ihres Kindes überprüft, nachdem in sozialen Medien zahlreiche Meldungen über mögliche Manipulationen kursiert waren. In einem Schokoriegel entdeckte sie eine Nadel und erstattete am 3. November 2026 bei einer Dienststelle im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken Anzeige.

Später teilte die Mutter der Polizei mit, dass ihr Kind ihr gegenüber eingeräumt habe, die Nadel selbst in den Schokoriegel gesteckt zu haben. Das bewusste Vortäuschen einer Straftat gegenüber der Polizei erfüllt grundsätzlich einen Straftatbestand. Weil das Kind aufgrund seines Alters strafunmündig ist, leiteten die Beamten den Sachverhalt lediglich in Form einer Meldung an die Staatsanwaltschaft weiter.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken betont, dass Hinweise auf manipulierte Halloween-Süßigkeiten ernst genommen werden und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge haben. Zu zwei weiteren Anzeigen aus Nürnberg und Allersberg dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei appelliert an Eltern, mit ihren Kindern über die Gefahren und möglichen Folgen von Social-Media-Challenges, gefährlichen Mutproben und Nachahmungsaktionen zu sprechen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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