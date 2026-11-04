Politik & Wirtschaft

Pilsinger nennt Widerspruchslösung bei Organspende "ethisch falsch"

Pilsinger nennt Widerspruchslösung bei Organspende "ethisch falsch"
Stephan Pilsinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der CSU-Politiker und stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Stephan Pilsinger, hat sich klar eine mögliche Einführung der Widerspruchslösung bei Organspenden ausgesprochen.

“Menschen – vor allem solche, die sich mit dieser schwierigen Frage vielleicht gar nicht auseinandersetzen können – per Gesetz zu Organspendern zu bestimmen, halte ich für ethisch falsch”, sagte er der “Rheinischen Post” (Donnerstagsausgabe). “Ethisch falsch” wäre dieser Schritt auch, weil Studien zeigten, dass es bei Einführung einer Widerspruchsregelung gar keine Evidenz für signifikant mehr Organspenden gebe.

Weiter sagte Pilsinger, was verbessert werden müsse, seien die Strukturen im System und die Aufklärung der Bevölkerung. Aus Spenden dürften keine Zwangsabgaben werden. Die Organspende solle und müsse auch weiterhin eine freiwillige und bewusste Spende bleiben, so der CSU-Politiker.

Im Bundestag befasst sich am Mittwoch der Gesundheitsausschuss mit einer möglichen Reform der Organspenden.

- Anzeige -

Mehr zum Thema: SPD-Fraktion plant "kontroverse" Friedensveranstaltung

USA: Demokratieforscher sieht nach Midterms Chance auf Neuanfang
Voigt hält Aigner für geeignet als Bundespräsidentin
Schwesig kritisiert Zeitplan für SPD-Vorsitz
SPD fürchtet steigende Lebensmittelpreise wegen Hackerangriffen
Lauterbach sieht bessere Chancen für Widerspruchslösung
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns