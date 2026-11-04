Einbruch in Wirsberg: Bargeld aus zwei Tresoren gestohlen

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Firmengebäude in Wirsberg eingebrochen. Sie stahlen Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich und verursachten rund 10.000 Euro Sachschaden.

Zwischen 17.40 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Herbert-Kneitz-Straße. Im Inneren öffneten sie zwei Tresore gewaltsam und entwendeten das Bargeld.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Herbert-Kneitz-Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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