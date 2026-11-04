Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Oberfranken

Einbruch in Wirsberg: Bargeld aus zwei Tresoren gestohlen

Einbruch in Wirsberg: Bargeld aus zwei Tresoren gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Firmengebäude in Wirsberg eingebrochen. Sie stahlen Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich und verursachten rund 10.000 Euro Sachschaden.

Zwischen 17.40 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Herbert-Kneitz-Straße. Im Inneren öffneten sie zwei Tresore gewaltsam und entwendeten das Bargeld.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Herbert-Kneitz-Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Polizei nimmt 24-Jährigen nach Einbruch in Wiffertshausen fest · Bad Birnbach: Unbekannter stiehlt Tresor mit Bargeld

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Oberfranken

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Oberviechtach: Polizei sucht Mann nach Angriff auf Joggerin
Fünf Einbrüche in München und Sauerlach: Schmuck erbeutet
Passau: Polizei stellt fast 10.000 Euro Falschgeld sicher
Bayreuth: Polizei bestätigt Schilderung eines Siebenjährigen nicht
Ermittler stellen in Nürnberg über 300 Kilo Kokain sicher
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns