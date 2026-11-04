Fünf Einbrüche in München und Sauerlach: Schmuck erbeutet

In München und Sauerlach sind innerhalb weniger Tage fünf Wohnhäuser aufgebrochen worden. Unbekannte erbeuteten Bargeld, Schmuck und einen Möbeltresor; in einem Fall liegt der Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Einbrüche in Riem, Thalkirchen und Sauerlach

In Riem drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 2. November, 19 Uhr, und Dienstag, 3. November 2026, 7.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Gesamtwert.

In Thalkirchen wurde zwischen Dienstag, 27. Oktober, 10 Uhr, und Dienstag, 3. November, 18 Uhr, eine Doppelhaushälfte über die gewaltsam geöffnete Terrassentür betreten. Dort entwendeten die Täter Schmuck im hohen vierstelligen Gesamtwert.

In Sauerlach kam es am 3. November zu zwei weiteren Einbrüchen in Doppelhaushälften. Zwischen 12 und 18 Uhr erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Bei einem zweiten Einbruch zwischen 16 und 18.20 Uhr stahlen sie Schmuck im niedrigen vierstelligen Gesamtwert.

Möbeltresor aus Bogenhausen gestohlen

Gegen 18.20 Uhr drangen Unbekannte außerdem in eine Doppelhaushälfte in Bogenhausen ein. Sie kletterten auf die Dachterrasse im ersten Obergeschoss, öffneten die Terrassentür gewaltsam und rissen einen Möbeltresor aus der Wandverankerung. Insgesamt erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert.

Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst, den Nachbarn wahrnahmen. Sie verständigten die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine neuen Erkenntnisse. In allen fünf Fällen sicherte die Münchner Kriminalpolizei Spuren; mögliche Zusammenhänge werden geprüft. Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen. Als mögliche Bereiche werden die Pienzenauerstraße in Bogenhausen, die Gilgstraße in Thalkirchen, die Guffertstraße in Berg-am-Laim sowie die Martinstraße und die Winterstraße in Sauerlach genannt. Anwohner sollen prüfen, ob vorhandene Überwachungskameras Aufnahmen aus den Tatzeiträumen gespeichert haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen.

Weitere Ermittlungen nach Brandlegung und Raubtaten

Am Dienstag, 3. November 2026, setzten mehrere Jugendliche gegen 20 Uhr eine Tischaußengarnitur an der Leopoldstraße 202 in Schwabing in Brand. Zeugen löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Fahndungsmaßnahmen und Personenkontrollen brachten keine neuen Erkenntnisse. Beschrieben wurden sechs männliche und zwei weibliche Personen mit jugendlichem Erscheinungsbild. Das Kommissariat 13 ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach einem Konzert von Don Toliver in der Olympiahalle wurden am Donnerstag, 29. Oktober, zwei Menschen Opfer von Raubtaten. Gegen 21.20 Uhr riss eine unbekannte Person einem 26-jährigen Münchner im Gedränge die Ketten vom Hals. Er erlitt leichte Verletzungen an Hals und Nacken. Rund eine Stunde später wurde einem bislang unbekannten Geschädigten ebenfalls eine Goldkette entrissen. Der Täter und der Geschädigte der zweiten Tat sind bislang nicht ermittelt. Die Polizei bittet insbesondere den unbekannten Geschädigten sowie weitere Betroffene und Zeugen, sich zu melden.

In einem MVG-Bus der Linie 54 bedrohte ein unbekannter Mann am Dienstag, 3. November, gegen 10 Uhr einen 66-jährigen Fahrgast mit einem Messer. Der Bus war von der Münchner Freiheit in Richtung Lorettoplatz unterwegs. Kurz nach der Haltestelle Werinherstraße hielt der Mann dem Fahrgast das Messer an die Hüfte, durchsuchte dessen Hosentaschen und nahm ein Mobiltelefon sowie einen geringen dreistelligen Eurobetrag an sich. An der Haltestelle Bahnhof Giesing stieg er aus und flüchtete.

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und von normaler Gestalt beschrieben. Er hatte schulterlange dunkle Haare und einen gebräunten Teint und trug eine blaue Jeans sowie eine blaue Jeansjacke. Hinweise zu dem Vorfall in der Buslinie 54 oder an den genannten Haltestellen nimmt ebenfalls das Polizeipräsidium München unter 089 2910-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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