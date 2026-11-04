Oberviechtach: Polizei sucht Mann nach Angriff auf Joggerin

Eine 19-Jährige soll am 8. Oktober 2026 beim Joggen auf dem bayerisch-böhmischen Fahrradweg zwischen Lind und Herzoghof von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden sein. Die Kriminalpolizei Amberg sucht ihn mithilfe eines Phantombildes.

Die Frau war am Donnerstag gegen 19.35 Uhr allein von Lind in Richtung Herzoghof unterwegs. In einem Waldstück fragte sie ein entgegenkommender Mann nach der Uhrzeit. Als sie in ihre Jackentasche griff, um auf ihr Mobiltelefon zu sehen, packte er sie an den zusammengebundenen Haaren und zog sie eine Böschung hinunter ins Gestrüpp. Dort soll er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Die Joggerin wehrte sich und konnte sich befreien. Anschließend flüchtete sie in Richtung eines Anwesens im Ortsteil Herzoghof. Eine Bewohnerin verständigte die Polizei.

Polizei sucht Hinweise zu dem Mann

Der Tatverdächtige ist laut Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und 90 bis 100 Kilogramm schwer. Er soll eine korpulente Statur, helle Haut, ein westeuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und einen kräftigen, dichten Vollbart haben. Der Bart ragt unterhalb der Kinnlinie etwa zwei Zentimeter hervor. Der Mann trug keine Brille und sprach Deutsch ohne Dialekt mit tiefer Stimme.

Zur Tatzeit soll er eine dunkle Regenjacke, eine dunkle kurze Hose und darunter dunkle lange Leggings getragen haben. Der Mann könnte bei der Auseinandersetzung blaue Flecken oder Kratzer davongetragen haben.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im fraglichen Zeitraum auf dem Fahrradweg zwischen Lind und Herzoghof sowie zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-2100 entgegen.

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