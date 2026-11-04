Nadel in Halloween-Süßigkeit entdeckt: Polizei ermittelt in Stätzling

Eltern haben bei der Kontrolle der Halloween-Beute ihrer Kinder ein manipuliertes Kaubonbon entdeckt. Darin steckte eine Nadel. Verletzt wurde niemand. Die Polizei warnt Eltern vor dem Verzehr ungeprüfter Süßigkeiten.

Ein gefährlicher Fund beschäftigt derzeit die Polizei in Schwaben Nord: Am Dienstag (3. November) entdeckten Eltern bei der Kontrolle der an Halloween gesammelten Süßigkeiten ein Kaubonbon, in dem eine Nadel steckte.

Die Kinder hatten die Süßigkeiten am Abend des 31. Oktober im Friedberger Ortsteil Stätzling gesammelt. Noch ist unklar, wie das präparierte Bonbon in ihren Besitz gelangte. Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob es von einer Person übergeben wurde oder aus einer frei zugänglichen Selbstbedienungsbox stammt.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Weitere manipulierte Kaubonbons sind im Bereich Schwaben Nord bislang nicht bekannt geworden.

Polizei bittet Eltern um Vorsicht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zugleich richtet sie eine Warnung an Eltern, insbesondere im betroffenen Bereich.

Noch nicht verzehrte Halloween-Süßigkeiten sollten vor dem Verzehr sorgfältig kontrolliert werden. Werden darin Nadeln oder andere gefährliche Gegenstände entdeckt, sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

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