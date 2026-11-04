LokalnachrichtenAichach Friedberg

Friedberg: Buslinie 261 fährt vier Haltestellen nicht an

Friedberg: Buslinie 261 fährt vier Haltestellen nicht an
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Wegen der Sperrung der Paul-Lenz-Straße kann die AVV-Regionalbuslinie 261 in Friedberg ab sofort vier Haltestellen nicht anfahren. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 25. November 2026 dauern.

Inhalte im Überblick

Diese Haltestellen sind betroffen

Nicht angefahren werden die Haltestellen „Friedberg, Balth.-Schaller-Straße“, „Friedberg, Joseph-Baur-Straße“, „Friedberg, Sebastian-Mayr-Straße“ und „Friedberg, Paul-Lenz-Straße“. An der Einmündung zur Paul-Lenz-Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Fahrplanauskunft

Persönliche Auskünfte erhalten Fahrgäste im AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Echtzeitinformationen gibt es in der App „meinAVV“ und unter fahrtauskunft.avv-augsburg.de.

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Richard Straub leitet Verkehrspolizei Kempten kommissarisch
München/Türkheim: Polizei sucht Zeugen nach Messerbedrohung im Zug
Gestohlener Opel Movano aus Gangkofen in Parkstetten gefunden
IHK Schwaben: Keine schnelle Entspannung bei US-Zöllen
Nadel in Halloween-Süßigkeit entdeckt: Polizei ermittelt in Stätzling
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns