Friedberg: Buslinie 261 fährt vier Haltestellen nicht an

Wegen der Sperrung der Paul-Lenz-Straße kann die AVV-Regionalbuslinie 261 in Friedberg ab sofort vier Haltestellen nicht anfahren. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 25. November 2026 dauern.

Diese Haltestellen sind betroffen

Nicht angefahren werden die Haltestellen „Friedberg, Balth.-Schaller-Straße“, „Friedberg, Joseph-Baur-Straße“, „Friedberg, Sebastian-Mayr-Straße“ und „Friedberg, Paul-Lenz-Straße“. An der Einmündung zur Paul-Lenz-Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Fahrplanauskunft

Persönliche Auskünfte erhalten Fahrgäste im AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Echtzeitinformationen gibt es in der App „meinAVV“ und unter fahrtauskunft.avv-augsburg.de.