Gestohlener Opel Movano aus Gangkofen in Parkstetten gefunden

Ein aus einer Kfz-Werkstatt in Gangkofen gestohlener Kleintransporter ist im Raum Parkstetten wieder aufgefunden und sichergestellt worden. Der bislang unbekannte Täter ist weiterhin nicht ermittelt.

Fahrzeug nach Einbruch entwendet

Zwischen Samstag, 31. Oktober 2026, 12 Uhr, und Sonntag, 1. November, 11.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Kfz-Werkstatt in der Industriestraße. Er hebelte einen verschlossenen Schlüsselkasten auf, entwendete einen Fahrzeugschlüssel und fuhr anschließend mit einem grauen Opel Movano in unbekannte Richtung davon. Der Wert des Kleintransporters liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Der Täter hatte zuvor versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar misslang, schlug er zwei Kunststoffscheiben eines Sektionaltors ein und gelangte so in die Werkstatt. Bei der zunächst eingeleiteten Fahndung war nach damaligem Ermittlungsstand noch kein Diebstahl festgestellt worden. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeuge entdeckt den Transporter

Am Dienstagabend, 3. November 2026, stellte ein aufmerksamer Zeuge im Raum Parkstetten im Landkreis Straubing-Bogen ein entsprechendes Fahrzeug fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den gestohlenen Kleintransporter handelte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Täters, führt die Polizeiinspektion Eggenfelden.

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