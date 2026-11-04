Bayreuther Friedhöfe: Mehr Diebstähle von Grableuchten

Auf mehreren Bayreuther Friedhöfen werden seit Mitte Oktober deutlich mehr Grableuchten gestohlen. Die Täter haben es vor allem auf hochwertige Leuchten aus Messing abgesehen.

Für Angehörige bedeutet der Diebstahl häufig nicht nur einen materiellen Verlust. Die Grableuchten haben für viele Menschen einen persönlichen und emotionalen Wert. Sie stehen für Erinnerung, Trauer und Verbundenheit mit verstorbenen Familienmitgliedern und Freunden.

Friedhofsbesucher und Anwohner werden gebeten, auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu achten. Auch scheinbar nebensächliche Beobachtungen können helfen, die Täter zu ermitteln und weitere Diebstähle zu verhindern. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 entgegen.

Zusätzlich sollen gut sichtbar an den Eingängen der Friedhöfe angebrachte Plakate möglichst viele Bürger auf die Diebstähle aufmerksam machen.

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