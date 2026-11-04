Kinderbuchautor und Maler Janosch im Alter von 95 Jahren gestorben

Der Schriftsteller und Maler Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren.

Janosch war vor allem für illustrierte Kindergeschichten wie “Oh, wie schön ist Panama” bekannt, in denen “Tiger und Bär” die Hauptfiguren waren, aber auch Günter Kastenfrosch oder die Tigerente und unzählige weitere Figuren eine Rolle spielten. Weniger bekannt waren seine zahlreichen Bücher für Erwachsene, in denen er sich ernsten Themen widmete, oder seine schwierige Jugend im heutigen Polen, sowie das belastete Verhältnis zu seinem gewalttätigen Vater thematisierte.

2013 hatte Janosch noch einmal ein “Comeback” mit der Figur Wondrak, die sich ebenfalls an Erwachsene richtete und durch einen mehrere Jahre andauernden regelmäßigen Auftritt im “Zeit Magazin” eine gewisse Bekanntheit erlangte.

Bekannt war Janosch auch für seine Kritik an Religionen, insbesondere an der Katholischen Kirche, der er als Kind selbst angehörte. Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) forderte, man dürfe nicht zulassen, dass Janosch mit seinen antireligiösen Zeichnungen und Kommentaren “Zugang zu unseren Kinderzimmern” erlange.

Janosch lebte seit Jahrzehnten auf Teneriffa und hinterlässt nach offiziellen Angaben keine Kinder.