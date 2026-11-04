Nürnberg: Polizei sucht Besitzer von Ring mit Gravur

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Nürnberg sucht die Polizei den Besitzer eines silbernen Rings. Das Schmuckstück wurde bei einer späteren Kontrolle zweier Männer gefunden und konnte bislang keiner Person zugeordnet werden.

Ring mit Gravur bislang nicht zugeordnet

Am Dienstag, 13. Oktober 2026, sollen zwei Männer im Alter von 27 und 41 Jahren gegen 00:50 Uhr in eine Wohnung in der Pastoriusstraße eingebrochen sein. Sie flüchteten zunächst unerkannt. Bei einer späteren Kontrolle der beiden ukrainischen Staatsangehörigen im Raum Schweinfurt fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut, darunter den Ring.

Der Ring besteht aus 925er Silber, hat einen Durchmesser von rund zwei Zentimetern und ist etwa drei Millimeter breit. Eingraviert sind ein Vorname sowie das Datum „8.8.99“.

Der Besitzer des Rings oder Personen mit Hinweisen dazu werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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