Polizeimeldungen Bayern

Zwei Jeeps in Neumarkt gestohlen, ein Tatverdächtiger in Haft

Zwei Jeeps in Neumarkt gestohlen, ein Tatverdächtiger in Haft
Symbolbild
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

In Neumarkt wurden zwei neue Jeeps gestohlen. Einen der Wagen griff die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt bei Dresden auf; gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Inhalte im Überblick

Die beiden Fahrzeuge wurden am Mittwochabend, 29. Oktober 2026, gegen 22.38 Uhr vom Gelände eines Autohauses an der Leipziger Straße entwendet. Zeugen sahen, wie die Jeeps mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren. Sie hatten keine amtlichen Kennzeichen; an den Innenseiten der Fahrerfenster waren Verkaufszettel angebracht.

Flucht endet an Straßenbahnhaltestelle

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen Jeep Wrangler mit polnischen Kennzeichen im Bereich Chemnitz auf. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete bis in den Bereich der Stadt Dresden. Dabei kam es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem Verkehrsunfall.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß, wurde jedoch von einem Diensthund gestellt. Der 25-jährige polnische Staatsbürger erlitt dabei leichte Verletzungen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Das zweite Fahrzeug wurde bislang nicht aufgegriffen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

- Anzeige -

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler suchen Zeugen, die am 29. Oktober gegen 22.30 Uhr im Bereich der Leipziger Straße oder der Amberger Straße in Neumarkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeimeldungen aus Bayern

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Cyberangriff: Unbekannte stellen Kühlhäuser auf 150 Grad
Stadelbrand in Wattenweiler: Gebäude vollständig zerstört
Kirchheim: Pkw erfasst Moped und flüchtet
Polizei nimmt 24-Jährigen nach Einbruch in Wiffertshausen fest
Oberasbach: Haftbefehle nach Einbruch in Reihenhaus
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns