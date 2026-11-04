Zwei Jeeps in Neumarkt gestohlen, ein Tatverdächtiger in Haft

In Neumarkt wurden zwei neue Jeeps gestohlen. Einen der Wagen griff die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt bei Dresden auf; gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Die beiden Fahrzeuge wurden am Mittwochabend, 29. Oktober 2026, gegen 22.38 Uhr vom Gelände eines Autohauses an der Leipziger Straße entwendet. Zeugen sahen, wie die Jeeps mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren. Sie hatten keine amtlichen Kennzeichen; an den Innenseiten der Fahrerfenster waren Verkaufszettel angebracht.

Flucht endet an Straßenbahnhaltestelle

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen Jeep Wrangler mit polnischen Kennzeichen im Bereich Chemnitz auf. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete bis in den Bereich der Stadt Dresden. Dabei kam es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem Verkehrsunfall.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß, wurde jedoch von einem Diensthund gestellt. Der 25-jährige polnische Staatsbürger erlitt dabei leichte Verletzungen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Das zweite Fahrzeug wurde bislang nicht aufgegriffen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler suchen Zeugen, die am 29. Oktober gegen 22.30 Uhr im Bereich der Leipziger Straße oder der Amberger Straße in Neumarkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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