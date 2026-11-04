Stadelbrand in Wattenweiler: Gebäude vollständig zerstört

Ein Stadel ist am Dienstagabend in Wattenweiler vollständig zerstört worden. Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen rund 100.000 Euro.

Die Eigentümerin bemerkte den Brand am 3. November 2026 und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte in dem Ortsteil von Neuburg an der Kammel eintrafen, stand der Stadel bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Wattenweiler, Krumbach, Ichenhausen, Wiesenbach, Stoffenried, Ellzee, Langenhaslach, Neuburg, Unterbleichen und Oberbleichen bekämpften die Flammen. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Für die vollständige Brandbekämpfung mussten Teile der Fassade mit einem Bagger geöffnet werden.

Insgesamt waren 137 Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem waren zwei Rettungswagen, ein Einsatzleiter Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führt die weiteren Ermittlungen.

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