GünzburgPolizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Schwaben Süd/West

Stadelbrand in Wattenweiler: Gebäude vollständig zerstört

Stadelbrand in Wattenweiler: Gebäude vollständig zerstört
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein Stadel ist am Dienstagabend in Wattenweiler vollständig zerstört worden. Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen rund 100.000 Euro.

Die Eigentümerin bemerkte den Brand am 3. November 2026 und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte in dem Ortsteil von Neuburg an der Kammel eintrafen, stand der Stadel bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Wattenweiler, Krumbach, Ichenhausen, Wiesenbach, Stoffenried, Ellzee, Langenhaslach, Neuburg, Unterbleichen und Oberbleichen bekämpften die Flammen. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Für die vollständige Brandbekämpfung mussten Teile der Fassade mit einem Bagger geöffnet werden.

Insgesamt waren 137 Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem waren zwei Rettungswagen, ein Einsatzleiter Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führt die weiteren Ermittlungen.

- Anzeige -

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Schwaben Süd/West

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Zwei Jeeps in Neumarkt gestohlen, ein Tatverdächtiger in Haft
Cyberangriff: Unbekannte stellen Kühlhäuser auf 150 Grad
Kirchheim: Pkw erfasst Moped und flüchtet
AWZ Burgau nimmt mit neuer Rampe Vollbetrieb auf
Oberasbach: Haftbefehle nach Einbruch in Reihenhaus
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns