Asyl-Neuzugänge im Oktober auf niedrigstem Stand seit 2011

Die Zahl der im Rahmen des Asylverfahrens registrierten Neuzugänge in Deutschland ist im Oktober 2026 erneut deutlich zurückgegangen.

Nach aktuellen Daten des Bundesinnenministeriums lag die Zahl der Asylerstanträge und Neuzugänge im vergangenen Monat bei 5.707 Personen, wie die “Bild” berichtet. Dies entspricht einem Rückgang von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Oktober 2025: 8.823). Im Vergleich zum Oktober 2024, als noch 19.785 Neuzugänge verzeichnet wurden, sank die Zahl sogar um knapp 70 Prozent. Damit wurde der niedrigste Wert für einen Oktober seit dem Jahr 2011 registriert, als die Zahl bei 4.106 lag.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) bewertete diese Entwicklung positiv und sprach von einer Trendwende. Dobrindt sagte der Zeitung: “Wir drängen die illegale Migration erfolgreich zurück. Jetzt geht es darum, diese Entwicklung dauerhaft zu sichern: Wir ordnen, steuern und kontrollieren illegale Migration konsequent und mit klarem Kurs – in Deutschland und gemeinsam mit unseren Partnern auf europäischer Ebene.”