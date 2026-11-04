Augsburg: Pläne für Fernwärmeleitung „Stammleitung 8“

Die Stadtwerke Augsburg (swa) treiben den Ausbau und die klimafreundliche Umstellung der Fernwärmeversorgung weiter voran. Ein wichtiger Baustein ist die geplante „Stammleitung 8“, die künftig als zentrale Transportleitung Wärme von Ost nach West durch Augsburg führen soll. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 9. November stellen die swa das Vorhaben und die weiteren Pläne zur Wärmewende vor.

Die „Stammleitung 8“ soll einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Fernwärmenetzes leisten. Das Bauvorhaben wollen die Stadtwerke im Frühjahr 2027 bei der Regierung von Schwaben zur Genehmigung einreichen. Dafür ist ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren erforderlich.

Bei der Informationsveranstaltung im Westhouse erhalten Interessierte Einblicke in die geplanten Maßnahmen. Darüber hinaus geht es um den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes und die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung.

Fernwärme soll bis 2045 klimaneutral werden

Nach den gesetzlichen Vorgaben und dem kommunalen Wärmeplan verfolgen die swa das Ziel, die Fernwärmeerzeugung bis 2045 vollständig auf erneuerbare Energien und Abwärme umzustellen. Damit könnten künftig bis zu 31 Prozent des Wärmebedarfs in Augsburg gedeckt werden.

Die Stadtwerke wollen die Gelegenheit nutzen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und über die notwendigen Schritte der Wärmewende zu informieren.

Bürgerinfo im Westhouse

Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 9. November, um 18 Uhr im Westhouse, Alfred-Nobel-Straße 5–7, in Augsburg statt. Der Eintritt ist für Interessierte offen.