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Explosion in Regensburg: Zwei Tote, fünf Menschen verletzt

Explosion in Regensburg: Zwei Tote, fünf Menschen verletzt
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach einer Explosion und einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg sind zwei Bewohner ums Leben gekommen. Vier Bewohner und ein eingesetzter Polizeibeamter wurden verletzt.

Das Ereignis ereignete sich in der Von-Reiner-Straße. Unter den verletzten Bewohnern sind drei Frauen und ein Mann. Eine der Frauen erlitt schwerere Verletzungen und musste mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden. Sie konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen; Lebensgefahr bestand nicht.

Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die beiden getöteten Bewohner, ein Mann und eine Frau, konnten nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

Ursache der Explosion weiterhin unklar

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und das Bayerische Landeskriminalamt ermitteln weiterhin zur Ursache der Explosion und des anschließenden Großbrands.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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