Dax startet nach US-Zwischenwahlen im Plus

Der Dax ist am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.970 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Continental und die Deutsche Bank, am Ende Rheinmetall, Symrise und die Hannover Rück.

“Die USA haben gewählt, und das Ergebnis ist deutlicher als gedacht”, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. “Auch wenn er selbst nicht auf dem Wahlzettel stand: Der Wahlverlierer des Tages heißt Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko größerer politischer Veränderungen.” Das sei in der Vergangenheit positiv für den Dax gewesen, da die politischen Unsicherheiten nachließen.

Allerdings könne auch ein neuer Kongress einen Großangriff auf den Iran nicht verhindern, so Stanzl weiter. “Trump hat Anfang Oktober angekündigt, bis zur Wahl nicht erneut den Iran anzugreifen, weil hohe Benzinpreise die Republikaner Stimmen kosten. Dieses Kalkül ist seit heute Nacht hinfällig: Die Wahl ist verloren, der Preis ist bezahlt.” Das Risiko eines erneuten Angriffs auf den Iran schwebe wie ein Damoklesschwert über dem Markt.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1241 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8896 Euro zu haben.

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