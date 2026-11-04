Kirchheim: Pkw erfasst Moped und flüchtet

Bei einem Frontalzusammenstoß in Kirchheim in Schwaben ist der Fahrer eines Leichtkraftrads schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, wurde aber kurze Zeit später im Ortsbereich angetroffen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw westwärts, während ihm ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad entgegenkam. Als dessen Fahrer nach links abbiegen wollte, prallten beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der Pkw soll dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer und der Sozius mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Fahrer des Leichtkraftrads erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Sozius wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Pkw-Fahrer vorläufig festgenommen

Der Fahrer des beteiligten Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Dank aufmerksamer Zeugen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Ortsbereich Kirchheim festgestellt und der Fahrer angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der ukrainische Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Moped erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, der Pkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Für die Unfallaufnahme und die Begutachtung der Unfallstelle blieb die Hauptstraße mehrere Stunden vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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