Polizei ermittelt nach Jagdwilderei in Pöttmes-Schorn

In einem Waldgebiet bei Schorn wurden ein erschossenes Reh und ein erschossener Fuchs gefunden. Die Polizei geht von mehreren Fällen der Jagdwilderei aus.

Der Jagdausübungsberechtigte entdeckte die toten Tiere im Laufe der vergangenen Wochen im Revierbereich des Pöttmeser Ortsteils. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie nicht von Jagdberechtigten erlegt.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter auf die Tiere geschossen hatte und sie im Wald verendeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen.

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