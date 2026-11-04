Richard Straub leitet Verkehrspolizei Kempten kommissarisch

Richard Straub leitet seit dem 1. Oktober 2026 kommissarisch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten. Der 35-Jährige übernimmt die Aufgabe für sechs Monate im Rahmen seines Aufstiegsverfahrens in die 4. Qualifikationsebene.

Der gebürtige Würzburger begann nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2015 beim Polizeipräsidium München. Dort war er zunächst als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion 21 (Au) eingesetzt und wechselte 2017 in das Sachgebiet E11 für Organisation und Dienstbetrieb.

Ab 2019 war Straub im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration tätig. Dort befasste er sich unter anderem mit Versammlungen, Veranstaltungen und der Sicherheit im öffentlichen Raum. Weitere Erfahrungen sammelte er als Ermittler beim Bayerischen Landeskriminalamt und als stellvertretender Zugführer bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Dienststellenleiter, Erstem Polizeihauptkommissar Andreas Ruepp, übernimmt Straub die Leitung der Dienststelle. Sein Vorgänger, Polizeioberrat Robert Bischlager, wechselte bereits zum 1. Mai 2026 als Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Kempten.

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