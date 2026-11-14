Bericht: MSC vor Kauf der Meyer Werft – Staatseinstieg endet früher

Die Reederei MSC steht offenbar vor dem Kauf der Meyer Werft. Der Bund, das Land Niedersachsen und die Genfer Reederei wollen am kommenden Dienstag eine Vereinbarung unterzeichnen, die MSC das Recht einräumt, rund 80 Prozent der Meyer Werft zu kaufen. Das berichtet der „Spiegel“. Es sind die Anteile, die seit September 2024 dem Staat gehören. Die letzte große deutsche Kreuzfahrtschiffwerft ginge damit an den weltgrößten Reedereikonzern, zwei Jahre früher als geplant.

Verhandelt hat zuerst die Familie Meyer, die weiterhin rund 20 Prozent der Papenburger Werft hält. Die Familie will die Werft nicht abgeben, sondern gemeinsam mit MSC Eigentümerin werden, und dürfte künftig deutlich mehr als 20 Prozent halten. Über einen Sprecher erklärte sie, die Gespräche verliefen mit allen Parteien sehr konstruktiv.

Bund und Land hatten die Werft 2024 mit 400 Millionen Euro und Bürgschaften für eine Kreditlinie von 2,6 Milliarden Euro vor der Insolvenz bewahrt. Hannover ließ offen, ob das Land am Dienstag mitunterzeichnet. Die Meyer Werft wollte sich nicht äußern, das Bundeswirtschaftsministerium und MSC ließen Anfragen unbeantwortet.