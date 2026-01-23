type here...
Betrügerische Anrufe an Senioren in Niederbayern: Schmuck und Gold gestohlen
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Betrügerische Anrufe an Senioren in Niederbayern: Schmuck und Gold gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 23. Januar 2026, haben Telefonbetrüger erneut in Niederbayern zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt und sucht nach Zeugen.

Anrufe von falschen Polizeibeamten und Ärzten

Am Vormittag erhielt eine 89-jährige Frau aus Ruhstorf an der Rott einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Die Betrüger überzeugten die Seniorin, ihren Schmuck zum Schutz in eine Dose zu packen. Gegen 11:00 Uhr erschien ein unbekannter Mann vor ihrem Haus, nahm den Schmuck an sich und verschwand. Der Abholer wurde als 160 cm bis 170 cm groß und in grauer Kleidung beschrieben.

Betrug mit angeblicher Notlage im Krankenhaus

Gegen Mittag wurde eine 76-Jährige aus Obernzell von einem vermeintlichen Arzt angerufen, der behauptete, ihre Tochter sei im Krankenhaus und benötige dringend eine teure Behandlung. Eine männliche Person erschien gegen 14:30 Uhr am Gartentor der Seniorin, um Goldmünzen entgegenzunehmen. Der Betrüger stieg daraufhin in ein schwarzes Fahrzeug, möglicherweise ein Mercedes mit polnischem Kennzeichen, und fuhr davon. Der Mann trug eine blaue Mütze und Jacke, eine Sonnenbrille, und sprach mit ausländischem Akzent. Er wird auf etwa 50 Jahre geschätzt.

Zeugenaufruf und Warnung der Polizei

Die Polizei bittet Personen, die am 22. Januar 2026 in Ruhstorf a. d. Rott, insbesondere in der Römerstraße und in Obernzell, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Die entsprechenden Polizeiinspektionen sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Hauzenberg 08586/96050 und Pocking 08531/905860.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt: Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, beenden Sie das Gespräch wenn nach finanziellen Verhältnissen gefragt wird, und geben Sie kein Geld oder Wertsachen heraus.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel