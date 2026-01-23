Betrügerische Anrufe an Senioren in Niederbayern: Schmuck und Gold gestohlen

Am Donnerstag, dem 23. Januar 2026, haben Telefonbetrüger erneut in Niederbayern zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt und sucht nach Zeugen.

Anrufe von falschen Polizeibeamten und Ärzten

Am Vormittag erhielt eine 89-jährige Frau aus Ruhstorf an der Rott einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Die Betrüger überzeugten die Seniorin, ihren Schmuck zum Schutz in eine Dose zu packen. Gegen 11:00 Uhr erschien ein unbekannter Mann vor ihrem Haus, nahm den Schmuck an sich und verschwand. Der Abholer wurde als 160 cm bis 170 cm groß und in grauer Kleidung beschrieben.

Betrug mit angeblicher Notlage im Krankenhaus

Gegen Mittag wurde eine 76-Jährige aus Obernzell von einem vermeintlichen Arzt angerufen, der behauptete, ihre Tochter sei im Krankenhaus und benötige dringend eine teure Behandlung. Eine männliche Person erschien gegen 14:30 Uhr am Gartentor der Seniorin, um Goldmünzen entgegenzunehmen. Der Betrüger stieg daraufhin in ein schwarzes Fahrzeug, möglicherweise ein Mercedes mit polnischem Kennzeichen, und fuhr davon. Der Mann trug eine blaue Mütze und Jacke, eine Sonnenbrille, und sprach mit ausländischem Akzent. Er wird auf etwa 50 Jahre geschätzt.

Zeugenaufruf und Warnung der Polizei

Die Polizei bittet Personen, die am 22. Januar 2026 in Ruhstorf a. d. Rott, insbesondere in der Römerstraße und in Obernzell, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Die entsprechenden Polizeiinspektionen sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Hauzenberg 08586/96050 und Pocking 08531/905860.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt: Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, beenden Sie das Gespräch wenn nach finanziellen Verhältnissen gefragt wird, und geben Sie kein Geld oder Wertsachen heraus.