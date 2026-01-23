Tödlicher Unfall bei Bad Abbach: Pkw überschlägt sich auf Auffahrt zur B15n

Am 22. Januar 2026 kam es auf der Autobahn BAB 93 in Fahrtrichtung München zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Bad Abbach und der B15n, als der 22-jährige deutsche Fahrer in Richtung Landshut auf die Auffahrt zur B15n abbog.

20-Jähriger Beifahrer verstirbt bei Unfall

Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer auch ein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls deutscher Staatsbürger, der bei dem Unfall sein Leben verlor. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen

Zur Durchführung der Rettungs-, Bergungs- und polizeilichen Maßnahmen war eine vollständige Sperrung der Fahrbahn in Richtung Regensburg notwendig. Der Verkehr wurde auf den Seitenstreifen umgeleitet. Auch die Fahrbahn in Richtung Holledau wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr über den linken Fahrstreifen geleitet. Die Abfahrt zur B15n in Richtung Landshut bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Zeugensuche und Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, um den Unfallhergang zu klären. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Mainburg unter der Telefonnummer 08751/8633-0 zu wenden.