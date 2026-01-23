type here...
Tödlicher Unfall bei Bad Abbach: Pkw überschlägt sich auf Auffahrt zur B15n
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall bei Bad Abbach: Pkw überschlägt sich auf Auffahrt zur B15n

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 22. Januar 2026 kam es auf der Autobahn BAB 93 in Fahrtrichtung München zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Bad Abbach und der B15n, als der 22-jährige deutsche Fahrer in Richtung Landshut auf die Auffahrt zur B15n abbog.

20-Jähriger Beifahrer verstirbt bei Unfall

Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer auch ein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls deutscher Staatsbürger, der bei dem Unfall sein Leben verlor. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen

Zur Durchführung der Rettungs-, Bergungs- und polizeilichen Maßnahmen war eine vollständige Sperrung der Fahrbahn in Richtung Regensburg notwendig. Der Verkehr wurde auf den Seitenstreifen umgeleitet. Auch die Fahrbahn in Richtung Holledau wurde kurzzeitig gesperrt und der Verkehr über den linken Fahrstreifen geleitet. Die Abfahrt zur B15n in Richtung Landshut bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Zeugensuche und Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, um den Unfallhergang zu klären. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Mainburg unter der Telefonnummer 08751/8633-0 zu wenden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel