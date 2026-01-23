type here...
Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2417 bei Neustadt an der Aisch: 64-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUSTADT AN DER AISCH. (63) Am frühen Freitagmorgen, dem 23. Januar 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße 2417 zwischen Markt Taschendorf und Birkach ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Mann noch an der Unfallstelle verstarb.

Verlauf des Unfalls auf der Staatsstraße 2417

Gegen 5:00 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem Ford auf der Staatsstraße 2417. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und konnte nicht gerettet werden.

Polizei und Gutachter ermitteln vor Ort

Polizeikräfte der Inspektion Neustadt an der Aisch sind aktuell mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist zudem ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen worden.

Sperrung der Staatsstraße 2417

Um 07:25 Uhr war die Staatsstraße 2417 in beide Richtungen gesperrt, um die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zu ermöglichen.

