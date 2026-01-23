type here...
83-jährige Fahrerin stirbt bei Unfall im Traunsteiner Parkhaus – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag, dem 22. Januar 2026, ereignete sich im Parkhaus der Wolkersdorfer Straße in Traunstein ein tragischer Unfall, bei dem eine 83-jährige Autofahrerin ums Leben kam. Aus bisher unbekannten Gründen prallte die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer und erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Untersuchungen zur Unfallursache laufen

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden von der Polizeiinspektion Traunstein unter Leitung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Ein beauftragter Gutachter unterstützt die Behörden bei der Untersuchung. Momentan ist unklar, ob ein gesundheitliches Problem zum Unfall führte oder ob die Verletzungen durch den Aufprall tödlich waren.

Schaden und Zeugensuche

Der betroffene Pkw erlitt einen Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9730 zu melden.

Neueste Artikel