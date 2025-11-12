Betrugsmasche: 49-jähriger Augsburger verliert sechsstelligen Betrag durch Online-Anlagebetrug

Augsburg – In den letzten Monaten fiel ein 49-jähriger Mann aus dem Raum Augsburg einem Betrug zum Opfer, bei dem ein oder mehrere unbekannte Täter beteiligt waren.

Betrüger nutzen Online-Platform zur Täuschung

Im August lernte der 49-Jährige eine ihm unbekannte Person online kennen. Die Täterin überredete den Mann, erhebliche Geldsummen, die im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, auf verschiedenen Plattformen zu investieren. Als der Mann versuchte, sein investiertes Geld zurückzuerhalten, vereitelten die Betrüger dies und forderten ihn auf, noch mehr zu investieren.

Polizei ermittelt wegen Anlagebetrugs

Daraufhin erkannte der Mann den Betrug und wandte sich an die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Anlagebetrugs aufgenommen. Der Geschädigte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen dieser Art und gibt folgende Tipps, um sich zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn schnelle Gewinne bei geringem Risiko versprochen werden.

Kritisch hinterfragen, wenn Ihr Konto angeblich hervorragende Gewinnentwicklungen zeigt.

Vorsicht, wenn Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren.

Zum Selbstschutz empfiehlt die Polizei:

Überprüfen Sie die Trading-Plattform, bevor Sie sich registrieren oder Geld überweisen.

Versenden Sie kein Geld an unbekannte Personen.

Vermeiden Sie Fernzugriffe auf Ihr Gerät durch Dritte.

Wenn der Dienstleister nicht bei www.bafin.de registriert ist, seien Sie vorsichtig!

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Anlagebetrug finden Sie unter: www.polizei.bayern.de/aha