BMW hat mit dem iX M60 einen neuen SUV der Luxusklasse herausgebracht. Leistung, Optik und maximales Fahrvergnügen – dafür soll das Fahrzeug stehen. Doch wie verhält sich das Auto von BMW in der Praxis? Und was hat der Luxus-SUV wirklich zu bieten? Presse Augsburg hat den Test gemacht.

Design des BMW iX M60

Das Erste, was bei einem Fahrzeug auffällt, ist die Optik. Vor allem Luxuswagen von BMW müssen optisch etwas hermachen. Und das schafft der BMW iX M60 allemal. Mit ganzen 2,6 Tonnen gehört er zu den Schwergewichten unter den Elektrofahrzeugen. Aber trotz seiner Größe wird hier an Gewicht gespart. Das schafft BMW unter anderem dadurch, dass der Rahmen aus Carbon mit carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) besteht.

So schön ist der Innenraum des Luxus-SUVs

Steigt man in den BMW iX M60 ein, sieht man sofort, wie hochwertig und schön er verarbeitet ist. Er ist ein wahrer Hingucker. Da ist unter anderem die fliegende Mittelkonsole mit Kristallknöpfen und in einer eleganten Holz-Ausführung. Und nicht zu vergessen ist auch die Sitzverstellung, die sich per Software oder über Tasten und Schieber vornehmen lässt. Außerdem darf die ästhetische Ambientebeleuchtung nicht fehlen – sogar die Türleisten sind beleuchtet. Nutzer können aus einem breiten Spektrum an Farben wählen.

Die elektrische Kofferraumklappe, welche sich über das gesamte Heck erstreckt, ist besonders smart. Droht sie irgendwo anzustoßen, gibt es eine Warnung. Und für maximale Sicherheit sind die Rückleuchten doppelt vorhanden. So kann man mit geöffneter Heckklappe nicht übersehen werden.

Der Sound im iX M60 von BMW

„Shy-Tech“ – so nennt sich die Anbringung der Lautsprecher im Innenraum. Die verwendeten Lautsprecher stammen von Bowers & Wilkins.

Insgesamt verfügt der BMW über 30 Stück, die geschickt versteckt angebracht sind. Das Soundsystem bietet hinsichtlich seiner Akustik alles, was das Herz begehrt. Das Audioerlebnis ist perfekt für jeden, der in seinem Auto gerne Musik hört.

So fährt sich der SUV von BMW

Ist man in den BMW iX M60 erst eingestiegen und losgefahren, fühlt er sich nicht mehr wie ein SUV, sondern wie ein Kleinwagen an. Dank Hinterrad-Lenkung ist der Wendekreis mit 12 Metern vergleichsweise klein. So eignet sich das Fahrzeug auch für den Stadtverkehr.

Weiteren Komfort bietet die Zwei-Achsen-Luftfederung. Und für die hohe Beschleunigung bietet der BMW iX M10 insgesamt 619 PS. Vor allem dank des xDrive Allrad Systems macht das sehr viel Spaß. Mit diesem Auto ist man gerne unterwegs.

Wie steht es um die Reichweite des BMW iX M10?

Da es sich bei dem BMW iX M10 um ein Elektroauto handelt, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie groß ist die Reichweite? Und wie häufig muss das Fahrzeug an die Ladestation? Für die Größe und das Gewicht des Luxus-SUVs ist das beachtlich! Den WLTP Wert von 561 Kilometern haben wir zwar nicht erreicht, aber wir kamen im Praxistest auf über 420 Kilometer. Aufladen kann man das Fahrzeug mit AC bis zu 22 Kilowatt und mit DC bis zu 195 Kilowatt in der Stunde.

Wichtige technische Daten zum BMW iX M60 Reichweite (kombiniert, WLTP): 563 km

563 km Verbrauch (kombiniert, WLTP): 21,9 – 24,7 kWh/100km

21,9 – 24,7 kWh/100km Akku-Kapazität / Batteriekapazität (netto): 108,6 kWh

108,6 kWh Akku-Kapazität / Batteriekapazität (brutto): 111,5 kWh

111,5 kWh Ladezeit (AC, 22 kW): 5 h 30 min (0 – 100%)

5 h 30 min (0 – 100%) Ladezeit (DC, 195 kW): 35 min (10 – 80%)

35 min (10 – 80%) Ladeleistung: max. 195 kW

max. 195 kW Drehmoment: max. 1.015 Nm

max. 1.015 Nm Leistung: 455 kW (619 PS)

Fazit

Der BMW iX M10 ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern überzeugt auch hinsichtlich seiner Leistung. Er bietet viele luxuriöse Features und ist daher ein begehrtes Modell der Marke BMW. Besonders positiv sticht das Fahrgefühl hervor.