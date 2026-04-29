Boris Ruge wird neuer Botschafter in der Ukraine
Politik & Wirtschaft
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Boris Ruge wird neuer Botschafter in der Ukraine

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Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung schickt einen neuen Botschafter nach Kiew. Boris Ruge soll neuer Botschafter in der Ukraine werden.

Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das berichtet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” unter Berufung auf Regierungskreise. Ruge ist derzeit Beigeordneter Generalsekretär der Nato für Politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Vor seiner Tätigkeit in Brüssel war er schon stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Gesandter in Washington und Botschafter in Riad. Ruge folgt auf Heiko Thoms, der nach einem Jahr in Kiew im Sommer nach Madrid wechseln wird.

Der neue Botschafter in Kiew ist Teil eines Personalpakets des Auswärtigen Amts, das an diesem Mittwoch im Kabinett bestätigt werden soll. Die Wechsel sollen zur turnusgemäßen Rotation im Sommer erfolgen. Aus Regierungskreisen hieß es, an zentralen Schlüsselposten würden deutsche Interessen auch künftig durch sehr erfahrene Diplomaten vertreten. Der Besetzung dieser herausgehobenen Posten komme eine hohe Bedeutung zu.

Christian Buck, der bisherige Leiter der Politischen Abteilung für Nah- und Mittelost, Afrika und Lateinamerika im Auswärtigen Amt, wird Beigeordneter Generalsekretär für Operationen. Dort soll er seine Erfahrung in Krisen- und Konfliktregionen einbringen, unter anderem als Beauftragter für Nah- und Mittelost, Botschafter in Tripolis und Leiter des Krisenreaktionszentrums des Auswärtigen Amts. Wechsel sind unter anderem auch in den Botschaften von Beirut, Budapest und Buenos Aires vorgesehen.

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