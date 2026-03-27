Boygroup BTS dominiert Album- und Single-Charts
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Boygroup BTS dominiert Album- und Single-Charts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die südkoreanische Boygroup BTS steht mit „Arirang“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nach „Map Of The Soul: 7“ und „Proof“ ist es hierzulande die dritte Nummer-eins-Platte der K-Pop-Gruppe.

Mann mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur

Auf Platz zwei landen Audio 88 und Yassin mit „Zeit zu sterben“. Die Aachener Musikgruppe Unheilig fällt mit „Liebe Glaube Monster“ von der Spitze auf den dritten Rang zurück. Dahinter finden sich Kasi und Antonius mit „Kids“ auf Platz vier wieder.

In den Single-Charts bringen BTS gleich acht Tracks aus ihrem aktuellen Album unter – neben Spitzenreiter „Swim“ unter anderem noch „Body To Body“ (19), „FYA“ (37) und „Normal“ (47). Die Boygroup ist dadurch nun die erste Band in der Chartgeschichte, die mit zwei New Entries parallel auf Platz 1 der Album- und Single-Charts stürmt. Die restlichen Medaillen holen Zara Larsson („Lush Life“, zwei) und Dominic Fike („Babydoll“, drei).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz an Bahnunterführung in Augsburg: Rauchentwicklung an Güterzug vermutet

0
In der Schertlinstraße in Augsburg läuft derzeit ein größerer...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt

0
Am Donnerstagabend, 26. März 2026, fand auf dem Augsburger...
Augsburg Stadt

Augsburg: Hybridfahrzeug brennt an Ladesäule – Großeinsatz am Königsplatz

0
Am Mittwochabend ist es im Innenhof der Lechwerke AG...
Augsburg Stadt

Augsburg ebenfalls betroffen: Temporäres Waffenverbot an sechs bayerischen Hauptbahnhöfen

0
Die Bundespolizei hat für das kommende Wochenende erneut ein...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Razzia an Schulen: Polizei durchsucht Jugendliche wegen Gewaltvideos und Waffenverdacht in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen

0
Mindelheim/Krumbach/Babenhausen – Am 26. März 2026 führte die Polizeiinspektion...