Brand in Mehrfamilienhaus in Germering: 81-Jährige verletzt, hoher Sachschaden

Am Samstag, den 11. April 2026, brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wifostraße, Germering, ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen.

Rauchentwicklung und Evakuierung der Bewohner

Gegen 13:30 Uhr meldete die Leitstelle eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr stellte fest, dass das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen war. Es gelang der Feuerwehr schnell, den Brand zu löschen. Aufgrund des starken Rauches, der sich über das komplette Mehrfamilienhaus ausbreitete, mussten rund 100 Bewohner das Gebäude vorübergehend verlassen. Nach Abschluss des Einsatzes konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Brandursache und Schaden

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch eine vergessene eingeschaltete Herdplatte verursacht wurde. Nachbarn brachten die 81-jährige Bewohnerin vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Sie wurde wegen eingeatmeter Rauchgase in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, und der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Ermittlungen der Polizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Weitere Details werden im Laufe der Ermittlungen erwartet.