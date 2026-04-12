Feuer in Germering: 81-Jährige ins Krankenhaus, hoher Sachschaden in Wohnhaus
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Feuer in Germering: 81-Jährige ins Krankenhaus, hoher Sachschaden in Wohnhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 11. April 2026, kam es in Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck, zu einem Wohnungsbrand. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wifostraße brach in einer Wohnung ein Feuer aus. Die Herkunft des Brands wird derzeit von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht.

Feuer in Küche ausgebrochen

Gegen 13:30 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung von der Feuerwehrleitstelle gemeldet. Die Feuerwehrkräfte stellten fest, dass der Brand in der Küche der Wohnung im ersten Stock entstand. Sie konnten den Brand schnell löschen. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung musste das gesamte Mehrfamilienhaus mit etwa 100 Bewohnern evakuiert werden. Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vergessenes Küchengerät als Brandursache

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand durch eine vergessene eingeschaltete Herdplatte ausgelöst. Nachbarn brachten die 81-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgase eingeatmet hatte.

Hoher Sachschaden und Ermittlungen

Die vom Brand betroffene Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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