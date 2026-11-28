Das BSW hat sich auf seinem Bundesparteitag gegen eine schärfere Abgrenzung zur AfD ausgesprochen. Am Samstag lehnte in Dresden eine Mehrheit der knapp 600 Delegierten einen entsprechenden Antrag mehrerer Gründungsmitglieder ab.

Zuvor hatte Parteigründerin Sahra Wagenknecht für einen differenzierten Umgang geworben. Die AfD sei eine „widersprüchliche Partei“, sagte sie. Mit holzschnittartigen Pauschalurteilen, Diffamierungen und Zerrbildern mache man sich bei den Wählern unglaubwürdig. „Das würde uns einfach die Hände binden“, so Wagenknecht. Die AfD sei zwar kein langfristiger strategischer Partner. Aber solange es ein „Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen“ gebe, müsse man es nutzen.

Hintergrund des Konflikts ist die Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt, die innerhalb des BSW als „Magdeburger Weg“ bezeichnet wird. Das BSW ist dort mit der AfD zwar keine Koalition eingegangen, kooperierte aber zuletzt mehrfach im Landtag mit der Partei.

Mehrere prominente Gründungsmitglieder verlangten daraufhin für den Parteitag öffentlich eine Klarstellung: Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“, hieß es.

Die AfD hatte in Sachsen-Anhalt die Landtagswahl im September mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Der Verfassungsschutz hat die Partei in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuft.

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