Zollbeamte haben am frühen Dienstagmorgen bundesweit Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, um gegen ein Netzwerk von Scheinfirmen in der Sicherheitsbranche vorzugehen.

Im Rahmen der Ermittlungen, die von den Staatsanwaltschaften Hannover, Köln und Hildesheim geleitet werden, sind insgesamt 16 Hauptbeschuldigte sowie 42 weitere Personen ins Visier der Ermittler geraten, teilten die Behörden mit. Die Durchsuchungen fanden an fast 130 Orten statt, hauptsächlich in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nicht abgeführt zu haben. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Unternehmen, die Sicherheitsdienstleistungen anbieten und Scheinrechnungen erstellt haben, um illegale Einnahmen zu generieren. Diese Praktiken, die als „Crime as a Service“ bezeichnet werden, zeigen den Behörden zufolge eine zunehmende Professionalisierung der mutmaßlichen Täter.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden auch Haftbefehle gegen sechs Beschuldigte vollstreckt. Die Zöllner wurden dabei von Spezialeinheiten des Zolls und der Bundespolizei unterstützt. Neben der Sicherung von Beweismitteln liegt der Fokus auf der Vollstreckung von Vermögensarresten in Höhe von über sechs Millionen Euro. Die Ermittler haben bereits zahlreiche Datenträger und relevante Unterlagen sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen.