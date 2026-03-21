BVB verlängert Vertrag mit Kapitän Emre Can

Emre Can bleibt Borussia Dortmund weiter erhalten. Der BVB-Kapitän verlängerte in dieser Woche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027, teilte der Bundesligist am Samstag mit.

Emre Can (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lars Ricken, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, sagte: „Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi. Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen, weil er ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund ist. Jetzt gilt es für Emre, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren, und dann freuen wir uns, wenn er wieder zurück auf den Platz kehrt.“

Derzeit fällt Can verletzungsbedingt aus. Ende Februar zog der Defensivspezialist sich in der Begegnung gegen Bayern München einen Kreuzbandriss zu und wird vorerst noch mehrere Monate ausfallen. In der vergangenen Woche wurde der 48-fache deutsche Nationalspieler nach Vereinsangaben bereits erfolgreich operiert. Seitdem der BVB den 32-Jährigen im Januar 2020 zunächst per Leihe und wenig später fest von Juventus Turin verpflichtete, absolvierte Can 220 Pflichtspiele und gewann 2021 den DFB-Pokal mit den Schwarzgelben. Durch seine Verletzung wird Can erst in der nächsten Saison wieder zum Einsatz kommen.

„Emre ist für uns ein wichtiger Bestandteil auf und abseits des Platzes. Wir wissen um seine Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt. Wir werden ihn auf seinem Weg zum Comeback eng begleiten und haben totales Vertrauen, dass er topfit wieder zurückkehren wird“, so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Emre Can sagte: „Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“