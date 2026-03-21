Neubaur sieht
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Neubaur sieht „erhebliche Strafbarkeitslücken“ bei Deepfakes

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) hat Collien Fernandes für ihren Schritt an die Öffentlichkeit gelobt.

Mona Neubaur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ (Montag) bezeichnete Neubaur Fernandes als „eine mutige Frau. Ihr Schritt an die Öffentlichkeit ist ein starkes Signal für viele andere Frauen, die schweigen, weil sie Angst davor haben, was mit denen passiert, die reden.“

Neubaur warnte, dass Deepfakes längst kein Nischenthema mehr seien, und kritisierte: „Gesetzgeberisch gehen wir aktuell noch nicht voran, sondern rennen hinterher.“ Wer ein gefälschtes, sexualisiertes Bild einer Frau ins Netz stelle, zerstöre Würde und Sicherheit – oft mit denselben Folgen wie physische Gewalt. „Strafrecht muss das abbilden. Wir wollen deshalb das Sexualstrafrecht dahingehend reformieren, dass digitale und physische Gewalt gleichgestellt werden“, schrieb Neubaur und erklärte, dass immer noch erhebliche Strafbarkeitslücken im Bereich von Deepfakes klafften, die man schließen wolle.

„Und wir brauchen spezialisierte Gerichte für (analoge wie digitale) sexuelle Gewalt, wie es sie in anderen Ländern bereits gibt. In Spanien etwa, wo Collien Fernandes nun klagt“, so Neubaur. Frauen, die Anzeige erstatteten, verdienten auch in Deutschland ein System, das entsprechend geschult sei und ihnen nicht erst einmal das Gefühl gebe, selbst auf der Anklagebank zu sitzen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund wird neuer Oberbürgermeister von Augsburg – so geht es jetzt weiter

0
Augsburg – Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Polizei & Co

Einbruch in Augsburger Firmengebäude: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

0
Augsburg (ots) - Einbruchsserie in der Innenstadt: Mehrere Werkzeuge...
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...