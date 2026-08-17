Politik & Wirtschaft

CSU-Haushälter Dorn verlangt große Steuerreform bis 2029

CSU-Haushälter Dorn verlangt große Steuerreform bis 2029
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Angesichts der Debatte um Steuersenkungen verlangt der CSU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Florian Dorn eine umfassende Steuerreform bis 2029.

Florian Dorn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dorn sagte der “Bild”: “Wir müssen dafür sorgen, dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen. Das muss für alle Einkommen gelten: von den Gering- bis zu den Gutverdienern.” Bis 2029 solle der Steuertarif so reformiert werden, dass es “echte Entlastungen und spürbare Anreize für Mehrarbeit” gebe, so Dorn. Er sagte, von zusätzlichem Einkommen, beispielsweise durch Mehrarbeit, Gehaltserhöhungen oder den Wechsel von Teilzeit in Vollzeit, müsse wieder “spürbar mehr Netto übrigbleiben”. Dann könne es auch mit der Wirtschaft und auch mit den Staatseinnahmen aufwärtsgehen.

In einem ersten Schritt müsse der Bundestag aber bereits vorher dafür sorgen, “dass die kalte Progression komplett abgebaut und die Kaufkraft der Beschäftigten auch unter Berücksichtigung der Sozialabgaben erhalten wird”, sagte Dorn der “Bild”.

Medienwissenschaftler sieht Meta bei Prozess in Bedrängnis
Studie: Mehrheit hält Steuerlast für ungerecht
Lauterbach: Rente nach Beitragsjahren wäre gerechter
Ifo-Institut warnt vor Mindereinnahmen durch Reichensteuer-Anhebung
Ethikratschef kritisiert Doppelmoral bei Fortpflanzungsmedizin
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Feuerwehrverband: Höhere Strafen bei Waldbränden kein Allheilmittel Feuerwehrverband: Höhere Strafen bei Waldbränden kein Allheilmittel
Nächster Artikel Rainer will EU bei Ernteausfällen in die Pflicht nehmen Rainer will EU bei Ernteausfällen in die Pflicht nehmen

Folgen Sie uns

You Might also Like