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Bislang kaum mehr Lkw-Verkehr trotz aufgehobenem Fahrverbot

Bislang kaum mehr Lkw-Verkehr trotz aufgehobenem Fahrverbot
DTS Nachrichtenagentur
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Die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen wegen des Niedrigwassers hat nach einer ersten Bilanz des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) an den vergangenen zwei Wochenenden nur zu einem begrenzten Anstieg des Verkehrs geführt.

Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Vorstandssprecher Dirk Engelhardt sagte der “Rheinischen Post”, erste Berichte aus der Branche ergäben ein gemischtes Bild. Die zusätzlichen Möglichkeiten würden grundsätzlich genutzt, allerdings offenbar in überschaubarem Umfang.

So sei in Nordrhein-Westfalen ein leicht höheres Lkw-Aufkommen festgestellt worden, ohne dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. In Bayern habe es am vergangenen Wochenende hingegen kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben. Von einem flächendeckend erheblich höheren Lkw-Aufkommen könne man nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht sprechen, so Engelhardt.

Die Möglichkeit zu fahren, werde nicht von allen Logistikern aufgegriffen. Bei vielen Unternehmen und Fahrern stoße die Vorstellung, nun zusätzlich sonntags Transporte zu übernehmen, durchaus auf Skepsis. Durch die befristete Aufhebung entstünden überdies weder zusätzliche Fahrer noch zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten, sagte der Sprecher.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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