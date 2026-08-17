Rainer will EU bei Ernteausfällen in die Pflicht nehmen

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will angesichts massiver Ernteausfälle durch die Trockenheit der vergangenen Wochen auch die EU in die Pflicht nehmen.

Der Minister sagte der “Rheinischen Post”, er habe die dramatische Lage bereits in der vergangenen Woche im Bundeskabinett angesprochen, da man ressortübergreifend vorbereitet sein müsse. “Und ich klopfe an jede Tür, an der Hilfe möglich ist”, sagte Rainer. Auch dem EU-Agrarkommissar habe er die besorgniserregende Situation auf den Äckern und Weiden geschildert und deutlich gemacht, dass im Ernstfall auch Europa gefordert sei.

Die Trockenheit zehre an den Ernten, die Futterreserven würden schwinden und mit jedem trockenen Tag steige der Druck auf die Betriebe. “Unsere Höfe können sich gewiss sein: Ich setze mich auf allen Ebenen für eine Unterstützung für unsere Landwirtschaft ein”, versprach Rainer. Noch im August werde er belastbare amtliche Erntedaten vorlegen.

Der Deutsche Bauernverband will an diesem Dienstag seine Erntebilanz vorlegen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Ausfälle in diesem Jahr massiv sind.