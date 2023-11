Das Christkindle Josephine bringt das Licht der Weihnacht – Augsburger Christkindlesmarkt feierlich eröffnet

Endlich war es wieder so weit: Das Christkindle Josephine und Oberbürgermeisterin Eva Weber brachten das Licht der Weihnacht auf den Augsburger Christkindlesmarkt.

Es waren wohl wieder tausende Menschen, die Schnee und Regen trotzen, um live mitzuerleben, wie das Christkindle Josephine und Oberbürgermeisterin Eva Weber das Licht der Weihnacht auf den Augsburger Christkindlesmarkt bringen.

Festliche Musik und Engelesspiel sorgen für stimmungsvollen Rahmen

Bevor einer der schönsten Weihnachtsmärkte offiziell eröffnet war, konnten die Besucher auch in diesem Jahr wieder eine stimmungsvolle Einführung miterleben. Das Lützelburger Orchester und die fantastische Opernsängerin Jihyun Cecilia Lee zauberten bei dem von Marion Buk-Kluger moderierten Akt bereits eine erste weihnachtliche Stimmung in das Herz der Fuggerstadt. Auch das bekannte Engelesspiel auf dem Balkon des Rathauses durfte natürlich nicht fehlen. Es wird nun wieder an den Wochenenden (Freitag-Sonntag) jeweils um 18 Uhr zu erleben sein.

Christkindle Josephine bringt das Licht der Weihnacht

Während die Engele die kalte Augsburger Nachtluft zum klingen brachten, begaben sich Oberbürgermeisterin Weber und Christkindle Josephine auf den Weg zur Krippe unter dem Christbaum. Als das Licht der Weihnacht dort seinen Platz gefunden hatte, begann der gesamte Platz zu strahlen: Der Augsburger Christkindlesmarkt ist eröffnet.

Bis zum Heiligen Abend (14 Uhr) duftet es jetzt auf und um den Rathausplatz wieder nach Glühwein und Bratwurst, 125 Händler bieten ihre Waren und Speisen an.

Foto: Christoph Bruder 1 von 51

Der Augsburger Christkindlesmarkt hat

Sonntag bis Donnerstag 10:00 – 20:00 Uhr

Freitag und Samstag 10:00 – 21:30 Uhr

geöffnet.

Die große Abschlussveranstaltung mit dem Engelesspiel und den Turmbläsern findet am Samstag, den 23.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr statt. An diesem Tag hat der Markt bis 21:30 Uhr geöffnet.