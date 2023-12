Das Friedenslicht von Bethlehem ist in Memmingen angekommen

Das Licht von Bethlehem ist im Rathaus angekommen. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher nahm das weitgereiste Licht von Roland Pressl, Diakon der Pfarreiengemeinschaft Memmingen, Roberto Kalz, Dienststellenleiter bei den Memminger Maltesern, und der langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin Monika Baum in seinem Amtszimmer entgegen.

„Das Friedenslicht nach Memmingen zu bringen, ist ein Thema, das aktueller ist denn je. Es ist unsere Aufgabe, den Frieden aktiv zu gestalten. Frieden passiert nicht, Frieden muss man machen“, betonte der Rathauschef bei der Übergabe. Die diesjährige Friedenslichtaktion findet unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden“ statt.

Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und wird in viele Länder verteilt. „Über 3.000 Kilometer hat das Licht von Bethlehem zurückgelegt, bis es bei uns ankam“, erklärte Roberto Kalz. Das Licht von Bethlehem erinnert an die Weihnachtsbotschaft mit der Verheißung von Frieden: So wie sich das Licht der Kerze symbolisch verteilt, soll auch der Friede von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Diakon Pressl überbrachte Wünsche der Pfarreiengemeinschaft: „Wir wünschen den Menschen in der Stadt, dass sie sich an dem Friedenslicht und seiner Botschaft orientieren und daraus Kraft schöpfen können.“

Das „Licht von Bethlehem“ kann von 21. bis 23. Dezember 2023 zwischen 9 und 17 Uhr bei den Maltesern (Augsburgerstraße 8) abgeholt werden. Es steht auch in allen katholischen Kirchen