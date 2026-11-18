Nach dem Abfluss von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten der Deutschen Bank hat der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel eine Untersuchung gegen das Geldhaus eingeleitet. Dabei geht es um mögliche Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): „Ich führe derzeit eine Untersuchung durch, ob die Deutsche Bank geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen hatte, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten“, sagte Roßnagel dem „Handelsblatt“.

Die Bank habe seine Behörde offiziell über den Datenabfluss informiert. Ob dies rechtzeitig geschah, werde nun geprüft. „Weiterhin prüfe ich, ob sie mir den Datenschutzvorfall rechtzeitig mit den gebotenen Informationen gemeldet hat“, so der hessische Datenschutzbeauftragte weiter. Nach der DSGVO müssen Unternehmen Datenschutzverletzungen grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden melden, sofern Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen.

Auch die Information der Kunden steht auf dem Prüfstand. „Außerdem gehe ich der Frage nach, ob die Deutsche Bank die betroffenen Personen unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat“, erklärte Roßnagel. Die Behörde habe das Institut bereits „zur Vorlage weiterer Informationen und Unterlagen aufgefordert“. Zu möglichen Sanktionen wollte sich der hessische Datenschutzbeauftragte nicht äußern.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe die zuständigen Behörden einschließlich der Datenschutzaufsicht vorsorglich informiert. „Wo uns bekannt ist, dass Kunden oder Kolleginnen und Kollegen in relevanter Weise betroffen sein könnten, sind wir proaktiv auf sie zugegangen“, teilte das Institut mit.

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