Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.985 Punkten berechnet, 1,9 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius Medical Care, Vonovia und die Hannover Rück, am Ende Siemens Energy, Infineon und Scout24.

Kurz vor dem Wochenende ist der Dax unter die nächste Tausendermarke gefallen. Nach dem Konfettiregen rund um den Anthropic-IPO sei die Realität und damit der Alltag an den Börsen zurückgekehrt, erklärte Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader. Anleger bekämen derzeit vor Augen geführt, dass ein Rekordbörsengang keine strukturellen Marktprobleme lösen könne, so Emden.

„Für Anleger ist es eine Handelswoche des Grauens. Zwischen Zinssorgen und KI-Ernüchterung geht den Anlegern die Fantasie für eine Jahresendrally allmählich aus“, so der Chefmarktanalyst von Captrader.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.586 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 105,15 Euro pro Gramm.

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